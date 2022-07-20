В Ярославле для проезда автомобилей закрывают Волжскую набережную

В Ярославле 22 июля начнется капитальный ремонт Волжской набережной Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 22 июля начнется капитальный ремонт Волжской набережной от улицы Первомайской до Народного переулка. До окончания работ схема движения транспорта изменится: указанный участок будет закрыт для автомобилей.

- Будут установлены дорожные знаки и ограждения. Приносим извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проводимым работам, - сообщает мэрия города.

Как ранее уточнил директор ДГХ Ярославля Ярослав Овчаров, ограничения не коснутся жителей домов на набережной. Они смогут проезжать беспрепятственно.