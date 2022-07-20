Ярославец зарезал незнакомого мужчину за оскорбления

В Ярославле вынесен приговор 37-летнему мужчине – он признан виновным в убийстве Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле вынесен приговор 37-летнему мужчине – он признан виновным в убийстве.

Преступление было совершено в июне прошлого года на улице Закгейма. Мужчины не были знакомы, но слова, сказанные потерпевшим, вывели подсудимого из себя. Он не смог совладать с собой, когда прохожий ни с того ни с сего начал оскорблять его и членов его семьи, угрожал им расправой.

- Подсудимый нанес потерпевшему удары в голову, грудь и живот неустановленным плоским клинковым предметом типа ножа. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Обвиняемый за свои действия получил 7 лет строго режима.