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Происшествия20 июля 2022 14:55

Ярославец зарезал незнакомого мужчину за оскорбления

Подсудимому дали 7 лет «строгача»
Полина Вачнадзе
В Ярославле вынесен приговор 37-летнему мужчине – он признан виновным в убийстве

В Ярославле вынесен приговор 37-летнему мужчине – он признан виновным в убийстве

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле вынесен приговор 37-летнему мужчине – он признан виновным в убийстве.

Преступление было совершено в июне прошлого года на улице Закгейма. Мужчины не были знакомы, но слова, сказанные потерпевшим, вывели подсудимого из себя. Он не смог совладать с собой, когда прохожий ни с того ни с сего начал оскорблять его и членов его семьи, угрожал им расправой.

- Подсудимый нанес потерпевшему удары в голову, грудь и живот неустановленным плоским клинковым предметом типа ножа. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Обвиняемый за свои действия получил 7 лет строго режима.