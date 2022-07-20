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Общество20 июля 2022 10:53

МЧС предупредило ярославцев о грозе и сильных порывах ветра днем 20 июля

Непогода может сохраниться до ночи 21 июля
Анастасия ГОЛУБЕВА
Непогода может сохраниться до ночи 21 июля

Непогода может сохраниться до ночи 21 июля

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области сегодня, 20 июля, в некоторых районах региона ожидается гроза и порывы ветра до 12-17 м/c. Непогода может сохраниться до ночи 21 июля.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий электропередач и связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением ветхих крыш и конструкций, строительных кранов, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, увеличением количества случаев травматизма населения, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.