В поселке Константиновский Тутаевского района откроют новый кинозал на 100 мест Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Константиновский Тутаевского района откроют новый кинозал на 100 мест. Он будет находиться в доме культуры, который вошел в число победителей конкурса Фонда кино. Благодаря этому из федерального бюджета на оборудование кинозала будет выделено 9 миллионов рублей. Деньги пойдут на покупку оборудования, экрана и зрительских кресел.

В прошлом году ДК в Константиновском был отремонтирован в рамках национального проекта «Культура». А с помощью федеральной поддержки в Ярославской области были открыты 16 современных кинозалов.