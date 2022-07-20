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Общество20 июля 2022 14:23

В поселке Константиновский Тутаевского района откроют новый кинозал

В местном доме культуры выделено помещение на 100 мест
Полина Вачнадзе
В поселке Константиновский Тутаевского района откроют новый кинозал на 100 мест

В поселке Константиновский Тутаевского района откроют новый кинозал на 100 мест

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Константиновский Тутаевского района откроют новый кинозал на 100 мест. Он будет находиться в доме культуры, который вошел в число победителей конкурса Фонда кино. Благодаря этому из федерального бюджета на оборудование кинозала будет выделено 9 миллионов рублей. Деньги пойдут на покупку оборудования, экрана и зрительских кресел.

В прошлом году ДК в Константиновском был отремонтирован в рамках национального проекта «Культура». А с помощью федеральной поддержки в Ярославской области были открыты 16 современных кинозалов.