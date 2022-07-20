Два человека в больнице: в Переславском районе иномарка слетела в кювет Фото: УМВД по Ярославской области

В Переславском районе сегодня, 20 июля, в 4:55 на трассе Нагорье - Кубринск произошло ДТП.

«Опель Астра», за рулем которого ехал пьяный 21-летний водитель, вылетел с дороги в кювет и там перевернулся. Двое пассажиров легковушки – 16-летняя девушка и 22-летний молодой человек – находятся в больнице.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. У водителя автомашины установлено алкогольное опьянение. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.