Названы самые высокооплачиваемые вакансии Ярославля в июле

От 150 тысяч рублей предлагают в Ярославле менеджеру по продажам продукции для животноводства Фото: Полина Вачнадзе

Сервис SuperJob провел исследование и назвал самые высокооплачиваемые вакансии, которые имеются на рынке труда Ярославля в июле.

От 150 тысяч рублей предлагают менеджеру по продажам продукции для животноводства. У соискателя должен быть опыт работы в продажах кормов, премиксов, животноводческой техники, ветпрепаратов, вакцин и скота, а также иметься автомобиль.

На втором месте по зарплате – директор гипермаркета в крупную сеть ритейла. На это должности, говорится в объявлении, можно зарабатывать от 86 до 99 тысяч рублей в месяц. Требуется высшее образование, опыт работы в аналогичной должности и опыт управления.

Начальнику автоколонны предлагают от 80 тысяч рублей. От него требуется опыт работы и готовность к командировкам по России.

Руководителю группы аптек в Ярославле готовы платить в месяц от 80 тысяч рублей, а начальнику аналитического отдела – от 70 тысяч.