ВТБ: российские заемщики стали чаще переходить в «семейную ипотеку»

По статистике ВТБ, в первом полугодии около 5 тысяч заемщиков перевели свои кредиты в «семейную ипотеку», рефинансировав их из других программ. По сравнению с первым полугодием прошлого года спрос на подобные сделки вырос на четверть, а их объем увеличился на треть и превысил 13 млрд рублей. Об этом в ходе интервью телеканалу «Россия 24» заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Наибольшая активность клиентов, которые перевели свои кредиты в «семейную ипотеку», наблюдается в Московском регионе, где семьи с детьми уже рефинансировали свои кредиты на 9,4 млрд рублей. На втором месте – Санкт-Петербург и Ленобласть (3,1 млрд рублей). В топ-5 регионов по объему сделок также входят Республики Татарстан (896 млн), Башкортостан (736 млн) и Новосибирская область (584 млн).

Общий объем выдач по «семейной ипотеке» в ВТБ с начала года приблизился к 125 млрд рублей. Программой воспользовались около 24 тысяч заемщиков, что в 3,7 раза превышает результат за аналогичный период 2021 года. Со своей стороны, ВТБ с 1 июля снизил ставку по ипотеке для многодетных семей до 3% и уже провел первые сделки по новым условиям примерно в 20 регионах. Предложение действует до конца года и направлено на поддержку клиентов, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился третий или последующий ребенок, а хотя бы один из родителей получает зарплату на карту ВТБ.

– Условия по «семейной ипотеке» сегодня являются наиболее выгодными на рынке жилищных кредитов. Поэтому мы видим желание участников других ипотечных программ перейти именно в нее. За последние полгода подобный спрос вырос на четверть – причем как со стороны заемщиков, оформивших кредит по стандартной банковской программе, так и госипотеке. Клиенты расширяют свои семьи и улучшают условия по кредитам, чтобы снизить долговую нагрузку. В этом вопросе банки и застройщики должны решать задачи государственного уровня, обеспечивая семьи с детьми качественным и доступным жильем, – прокомментировал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников.

Финансирование по «семейной ипотеке» предоставляется заемщикам при покупке недвижимости на первичном рынке. Максимальная сумма кредита может достигать 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей – в остальных регионах. На объекты ряда застройщиков доступно увеличение лимита до 30 и 15 млн рублей соответственно.

ВТБ обеспечивает льготные условия «детской ипотеки» для своих клиентов в рамках новой стратегии развития «семейного капитала», направленной на адресную поддержку населения. Программа ВТБ объединяет комплекс продуктов и сервисов, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи: от рождения ребенка до выплаты пенсии. Она предусматривает предоставление им всех необходимых финансовых и государственных услуг в удобном цифровом формате, а также дополнительных льгот от банка.

ВТБ – один из лидеров рынка жилищного кредитования. По итогам первого полугодия 96,5 тысячи заемщиков оформили в банке ипотеку почти на 432 млрд рублей. Каждый второй кредит был выдан с господдержкой.