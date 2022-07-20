В Ярославле 23 июля пройдет «Зеленая суббота»: можно обменяться мебелью и предметами декора

Горожане смогут подобрать вещи для своего интерьера. ФОТО: департамент охраны окружающей среды Ярославской области Фото: другой источник.

В Ярославле 23 июля пройдет акция «Зеленая суббота». В эко-центр «ЭкоЛофт Лувр» можно будет принести посуду, небольшие предметы мебели, вазы, часы, декор и даже комнатные растения.

- Главное правило свопа – приносить только те предметы, которые смог бы использовать сам. Вещи должны быть чистыми, рабочими, без сильных повреждений. Организаторы просят ограничиться небольшими предметами и не привозить на обмен диваны или кровати. Растения просят полить перед акцией и указать название растения для следующего владельца, - сообщили в департаменте охраны окружающей среды Ярославской области.

Эко-центр находится по адресу ул. Большая Октябрьская, 37/1 (лит. Г). Вещами можно будет обменяться с 11 до 15 часов.