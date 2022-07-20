В Ярославской области похолодает до сентябрьских показателей

Кроме холода в Ярославской области пришли еще и дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ливни и грозы сбили в европейской части России летнюю температуру и погрузили наш регион в рамки сентябрьского климата. Кроме холода в Ярославской области пришли еще и дожди.

20 июля, например, по прогнозам синоптиков Центра «Фобос», может выпасть до 20 миллиметров осадков, или пятая часть от всего июльского объема. Температура воздуха около 20 градусов, а это практически климатическая норма сентября.

- В июле подобные похолодания случаются лишь раз в пять лет. Но рекорд пока держится за 1968 годом, когда столбики термометров опустились до +13,5 градусов, - рассказали в «Фобосе».

В четверг, 21 июля, погода в Ярославле мало изменится: ожидается дождь и +21 градус. В конец недели благодаря скандинавскому антициклону постепенно распогодится. В пятницу прогнозируют +25, в субботу - +28, в воскресенье - +29.