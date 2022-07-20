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Общество20 июля 2022 8:43

Центр Ярославля 21 июля закроют для проезда транспорта

По улицам пройдет крестный ход
Полина Вачнадзе
21 июля в Ярославле будут действовать ограничения для транспорта

21 июля в Ярославле будут действовать ограничения для транспорта

Фото: Мэрия Ярославля

21 июля в Ярославле пройдет крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери. Чтобы обеспечить безопасность его участников, в центре города для транспорта будут введены ограничения.

Запрет на проезд вводится с 15:00 до 20:00 на участках улиц Трефолева, Советской, Первомайской, Кедрова, Волкова, Первомайского и Народного переулков, Красного съезда, верхнего и нижнего ярусов Волжской набережной.

С 7 утра 21 июля на этих же улицах вводится ограничение остановки и стоянки автомобилей.