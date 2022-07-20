В Ярославской области дополнительно отремонтируют 70 километров дорог

В Ярославской области в этом году дополнительно будут отремонтированы 70 километров дорог Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области в этом году дополнительно будут отремонтированы 70 километров дорог. Из 9,8 миллиардов рублей, выделенных на работы по нацпроекту БКД, 1,7 миллиарда – средства 2023 года.

- Мы запросили у Минфина перенос денежных средств с 2023 года на 2022 год. Благодаря этому решению в этом году отремонтируем почти на 70 километров больше дорог, чем изначально планировали, – сказал врио губернатора региона Михаил Евраев. – В ремонт попадут проблемные дороги областного значения, на проектно-сметную документацию по которым в июле будет получена положительное заключение государственной экспертизы.

На некоторых объектах уже приступили к работам. Например, на участке дороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец начали регенерацию покрытия и укладку асфальта. Также за счет средств 2023 года отремонтируют дороги:

– Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец – 7,46 км;

– Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец – 7,861 км;

– Углич – Некоуз – Брейтово – 13,786 км;

– Некрасовское – Малые соли – 2,775 км;

– Ярославль – Любим (до Вятского) – 6 км;

– Новое село – Мышкин – 11,444 км;

– Данилов – Середа – 2 км;

– Красный Профинтерн – Вятское –16,754 км.