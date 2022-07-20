Воры оставили детскую больницу Ярославля без телефонной связи

В больнице пояснили, что телефоны в консультативно-диагностическом центре не работают по независящим от ОДКБ причинам Фото: Полина Вачнадзе

В социальных сетях многие ярославцы пожаловались на то, что уже несколько дней не могут дозвониться до регистратуры детской областной больницы. Чтобы получить явку к узким специалистам, необходимо прийти в клинику и отстоять очередь.

В больнице пояснили, что телефоны в консультативно-диагностическом центре не работают по независящим от ОДКБ причинам. Повреждение произошло за пределами территории больницы: из колодца воры украли телефонный кабель.

- Приносим свои извинения за доставленные неудобства и повторно напоминаем, что запись на прием к специалистам КДЦ и диагностические исследования (кроме МРТ и ЭЭГ) осуществляется по месту жительства в клинических сервисах ЕГИСЗ. Для решения экстренных вопросов – телефон главного врача 55-83-57, - сообщили на странице больницы ВКонтакте.

Связь с регистратурой обещали восстановить ориентировочно к 15 июля. Однако, по словам ярославцев, дозвониться до ОДКБ по-прежнему невозможно. Вероятно, что дело не только в повреждении кабеля.

- Стояла в очереди в регистратуру, - написала Алена Ершова в комментариях к посту. – Телефон разрывается и никто не берет. Хотя девушка стояла рядом. Все ругались, а им наплевать!