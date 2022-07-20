В Ленинском районе Ярославля массово гибнут птицы

В Ярославле массово умирают птицы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во дворах Ленинского района Ярославля местные жители ежедневно находят по несколько мертвых птиц. Гибнут и голуби, и галки, и грачи – их трупики видели во дворах на проспекте Ленина, на улицах Кудрявцева, Тургенева и Щапова.

Одни ярославцы считают, что птиц травят – люди видели за земле хлеб, смешанный с каким-то белым порошком, сообщает ГТРК «Ярославия». По мнению других, имел место отстрел пернатых.

Жители района написали заявление в правоохранительные органы: если уничтожение пернатых действительно дело рук человека, то ему будет грозить срок за жестокое обращение с животными или хулиганство.

Чтобы убрать трупики птиц из дворов, необходимо подать заявку в Единую диспетчерскую службу, сообщить точный адрес, где находится мертвая птица, и оставить свои контактные данные.