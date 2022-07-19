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Спорт19 июля 2022 15:20

Триатлонисты из Ярославской области завоевали шесть медалей на первенстве России

От региона участвовали 11 человек
Анастасия ГОЛУБЕВА
Триатлонисты из Ярославской области завоевали шесть медалей на первенстве России

Триатлонисты из Ярославской области завоевали шесть медалей на первенстве России

Фото: Правительство Ярославской области

Триатлонисты из Ярославской области завоевали шесть медалей на первенстве России. От региона на соревнованиях выступили 11 человек.

На первенство России, которое прошло в Санкт-Петербурге, приехали атлеты от 13 до 23 лет. Им предстояло преодолеть дистанции вплавь, на велосипеде и бегом.

- По итогам соревнований в категории 15-17 лет среди девушек золотые медали удалось завоевать Дарье Румянцевой, Валерии Борисовой и Анне Галушкиной. Среди юношей в той же возрастной категории бронзу завоевали Даниил Авдеев, Максим Батурин и Иван Меркулов, - сообщили в правительстве Ярославской области.