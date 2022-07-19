Триатлонисты из Ярославской области завоевали шесть медалей на первенстве России Фото: Правительство Ярославской области

Триатлонисты из Ярославской области завоевали шесть медалей на первенстве России. От региона на соревнованиях выступили 11 человек.

На первенство России, которое прошло в Санкт-Петербурге, приехали атлеты от 13 до 23 лет. Им предстояло преодолеть дистанции вплавь, на велосипеде и бегом.

- По итогам соревнований в категории 15-17 лет среди девушек золотые медали удалось завоевать Дарье Румянцевой, Валерии Борисовой и Анне Галушкиной. Среди юношей в той же возрастной категории бронзу завоевали Даниил Авдеев, Максим Батурин и Иван Меркулов, - сообщили в правительстве Ярославской области.