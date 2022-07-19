Шесть выпускников Ярославской области сдали ЕГЭ на 200 баллов

В Ярославской области подвели итоги ЕГЭ-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославской области подвели итоги ЕГЭ-2022. Сдавал экзамен 6 071 выпускник, из них 71 одиннадцатиклассник более чем успешно справился с заданиями и получил высший балл. Шесть выпускников этого года набрали 200 баллов. Это:

- Ксения Воробьева из Провинциального колледжа Ярославля,

- Дарья Теплякова из Пречистинской средней школы Первомайского района,

- Тимофей Голубев из ярославского лицея №86,

- Алеся Миронова из школы №10 Рыбинска,

- Софья Смирнова из школы №23 Ярославля,

- Елизавета Кириллова из Ярославской Губернской гимназии.

Как отметила директор регионального департамента образования Ирина Лобода, в этом году существенно снизилось число нарушителей. За использование телефона с экзамена был удален один человек, в прошлом году сдать ЕГЭ не по правилам пытались семь выпускников.

Впереди еще дополнительный период экзаменов. Он пройдет в сентябре. 11-классники, которые не смогли набрать требуемые баллы по русскому языку и математике базового уровня, попробуют пересдать ЕГЭ по этим предметам.