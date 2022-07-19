На Украине погиб 22-летний ефрейтор из Ярославля

Прощание с военнослужащим пройдет 20 июля в 11:00 в храме на Леонтьевском кладбище. ФОТО: страница Анатолия Каширина ВКонтакте

Во время специальной военной операции на Украине погиб 22-летний гвардии ефрейтор из Ярославля Дмитрий Прокопов. Информацию о гибели военнослужащего подтвердили в правительстве Ярославской области.

- Десантура несет потери. Завтра прощаемся с гвардии ефрейтором Прокоповым Дмитрием, геройски погибшим при выполнении боевой задачи в СВО, - написал на своей странице ВКонтакте депутат муниципалитета Анатолий Каширин.

Прощание с военнослужащим пройдет 20 июля в 11:00 в храме на Леонтьевском кладбище в Ярославле.

Завтра же в Ростове простятся с старшим прапорщиком Александром Васильевым. Посмертно он награжден Орденом Мужества.