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Общество19 июля 2022 13:02

На Украине погиб 22-летний ефрейтор из Ярославля

Прощание с Дмитрием Прокоповым пройдет 20 июля в храме на Леонтьевском кладбище
Полина Вачнадзе
Прощание с военнослужащим пройдет 20 июля в 11:00 в храме на Леонтьевском кладбище. ФОТО: страница Анатолия Каширина ВКонтакте

Прощание с военнослужащим пройдет 20 июля в 11:00 в храме на Леонтьевском кладбище. ФОТО: страница Анатолия Каширина ВКонтакте

Во время специальной военной операции на Украине погиб 22-летний гвардии ефрейтор из Ярославля Дмитрий Прокопов. Информацию о гибели военнослужащего подтвердили в правительстве Ярославской области.

- Десантура несет потери. Завтра прощаемся с гвардии ефрейтором Прокоповым Дмитрием, геройски погибшим при выполнении боевой задачи в СВО, - написал на своей странице ВКонтакте депутат муниципалитета Анатолий Каширин.

Прощание с военнослужащим пройдет 20 июля в 11:00 в храме на Леонтьевском кладбище в Ярославле.

Завтра же в Ростове простятся с старшим прапорщиком Александром Васильевым. Посмертно он награжден Орденом Мужества.