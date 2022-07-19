Пенсионеры из Ярославля неожиданно для себя узнали, что в их квартире зарегистрированы незнакомые им женщина и ребенок

В свой паспорт жительница Ивановской области внесла заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства во Фрунзенском районе Ярославля Фото: Полина Вачнадзе

Супруги-пенсионеры, проживающие во Фрунзенском районе Ярославля, стали получать на свой адрес письма, адресованные незнакомой им женщине. Это обеспокоило пожилых людей, но не сильно. Тревогу они забили, когда получили квитанцию на оплату коммунальных услуг: оказалось, что в их квартире зарегистрированы уже не два человека, а четыре, в том числе, ребенок. Муж и жена обратились в прокуратуру.

Во время проверки было установлено, что к пенсионерам «прописалась» 30-летняя жительница Ивановской области.

- В свой паспорт она внесла заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства во Фрунзенском районе Ярославля. После она обратилась в отдел миграции и, воспользовавшись поддельным паспортом, зарегистрировала новорожденного ребенка, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

По всей видимости, такую схему жительница соседнего региона провернула для того, чтобы получать пособия на малыша, в том числе, региональные.

Материалы прокурорской проверки были направлены в полицию. Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье «Подделка документов». Паспорт с ложными сведениями у молодой матери был изъят.