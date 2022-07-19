В Ярославле скончался 42-летний журналист Валерий Блохин. ФОТО: телеграм-канал Сергея Воронина

В Ярославле вчера, 18 июля, скончался 42-летний журналист Валерий Блохин.

С 2000 по 2008 годы он руководил пресс-службой футбольного клуба «Шинник», дальше стал директором телеканала НТМ, а после этого возглавил институт «Резиноасбопроект».

Спортивный обозреватель Сергей Воронин в своем телеграм-канале сообщил, что прощание с Валерией Блохиным состоится в среду, 20 июля.

В 10:30 пройдет гражданская панихида в траурном зале «ЯрРитуал Сервис» по адресу улица Чкалова, 4а, корпус 1. В 12 часов начнется отпевание в Церкви Сретенья Господня в селе Аббакумцево Некрасовский район. Погребение на кладбище села Аббакумцево.