Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Ярославской области

Прощание со старшим прапорщиком пройдет в Ростове завтра, 20 июля. ФОТО: группа "Подслушано Ростов Великий [ПРВ]" ВКонтакте

Во время специальной операции на Украине погиб военнослужащий из Ростова Ярославской области Александр Васильев. Он служил старшим техником инженерно-саперного батальона.

- Ушел таким молодым, ему было всего 29 лет. Всю свою жизнь он посвятил военному делу, воевал в Сирии. Это невосполнимая утрата для родных, для семьи, друзей. Ушел герой! Он навсегда останется в наших сердцах! – написали друзья Александра в соцсети.

Прощание со старшим прапорщиком пройдет в Ростове завтра, 20 июля в 11:00 в церкви Державной иконы Божией Матери (Ярославское шоссе, 57).

Александр Васильев награжден Орденом Мужества посмертно.

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