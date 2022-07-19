Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Ярославской области

Прощание со старшим прапорщиком пройдет в Ростове завтра, 20 июля. ФОТО: группа "Подслушано Ростов Великий [ПРВ]" ВКонтакте
Во время специальной операции на Украине погиб военнослужащий из Ростова Ярославской области Александр Васильев. Он служил старшим техником инженерно-саперного батальона.
- Ушел таким молодым, ему было всего 29 лет. Всю свою жизнь он посвятил военному делу, воевал в Сирии. Это невосполнимая утрата для родных, для семьи, друзей. Ушел герой! Он навсегда останется в наших сердцах! – написали друзья Александра в соцсети.
Прощание со старшим прапорщиком пройдет в Ростове завтра, 20 июля в 11:00 в церкви Державной иконы Божией Матери (Ярославское шоссе, 57).
Александр Васильев награжден Орденом Мужества посмертно.
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