Ярославец, ставший жертвой телефонного мошенничества, смог вернуть свои деньги

Ярославец с помощью судебных приставов смог вернуть деньги, переведенные телефонным мошенникам Фото: Полина Вачнадзе

Ярославец, пострадавший от телефонного мошенничества, смог вернуть потерянные деньги. Обманом злоумышленники вынудили мужчину взять кредит на 300 тысяч рублей и перечислить деньги на счет незнакомого ему человека.

Когда ярославец понял, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию. Личность преступника удалось установить и с него взыскали всю сумму. Однако он в установленный срок деньги не вернул.

- Проверка имущественного положения должника показала, что на его счетах в нескольких банках имеются средства. В связи с этим судебные приставы вынесли постановление о взыскании денег с расчетных счетов должника. Потерпевший наконец-то смог вернуть себе свои деньги, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.