Ярославец получил 8 лет за убийство возможного любовника своей сожительницы

8 лет за убийство на почве ревности получил 33-летний ярославец Фото: Полина Вачнадзе

8 лет за убийство на почве ревности получил 33-летний ярославец. Он заподозрил гостя своей сожительницы в любовной связи с ней и зарезал мужчину. Преступление было совершено в январе этого года на улице Закгейма.

По словам подсудимого, его дама сердца – человек властный. Она установила в их паре «свободные отношения», что ее партнера не устраивало. Он считал такое положение дел унизительным, испытывал муки ревности, однако, сожительнице не возражал, так как боялся, что она его бросит. Мужчина подозревал, что он не единственный и ненавидел этого человека, точно даже не зная, существует он или нет.

Развязка не заставила себя долго ждать. 21 января приятель подсудимого привел к паре в гости незнакомого молодого человека. Тут случайно упомянул, что уже бывал у них дома.

- Подсудимый заподозрил, что он может быть любовником сожительницы. Мужчины расположились на кухне и стали распивать спиртные напитки. Подозрения подсудимого в течение вечера усилились. Его сожительница периодически заходила на кухню, и как ему показалось, очень мило разговаривала с гостем, а его игнорировала, или отвечала грубо. Он сидел и злился. Когда гости прощались, его терпение лопнуло. Вспыхнула ревность. Он взял с кухни нож и вышел из дома. Нагнал мужчину и со спины нанес ему удары ножом, - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

За убийство ярославец получил 8 лет строгого режима. Защита пыталась обжаловать этот приговор, но безуспешно.