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Общество19 июля 2022 7:18

В Ярославской области завершили поиски 16-летней девушки из Ростова

Почти неделю она не появлялась дома
Полина Вачнадзе
Поиски девушки из Ростова завершены. ФОТО: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области

Поиски девушки из Ростова завершены. ФОТО: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области

В Ярославской области завершились поиски юной жительницы Ростова. 16-летняя девушка ушла гулять 12 июля и «гуляла» почти неделю. Все это время ее искали родные, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

- Поиски успешно завершены. Установлено, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Фактов совершения в отношении нее каких-либо противоправных действий не выявлено. Следователями продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств ее исчезновения, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Где девушка пропадала неделю, не известно.