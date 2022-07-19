В Ярославской области завершили поиски 16-летней девушки из Ростова

Поиски девушки из Ростова завершены. ФОТО: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области

В Ярославской области завершились поиски юной жительницы Ростова. 16-летняя девушка ушла гулять 12 июля и «гуляла» почти неделю. Все это время ее искали родные, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

- Поиски успешно завершены. Установлено, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Фактов совершения в отношении нее каких-либо противоправных действий не выявлено. Следователями продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств ее исчезновения, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Где девушка пропадала неделю, не известно.