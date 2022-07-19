В Ярославле на маршруте автобуса №176 вводят новые остановки

На 176-м маршруте ярославского автобуса вводятся три новые остановки

На 176-м маршруте ярославского автобуса, который ходит до Щедрино, вводятся три новые остановки. Теперь транспорт будет останавливаться у ЖК «Ярославль-Сити», технического университета и у «Арены-2000». Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Михаил Евраев.

По его словам, о дополнительных остановках попросили пассажиры, которые каждый день ездят в этом направлении.

Автобусы, произведенные во Владимире, на маршрут №176 вышли в середине июля. Здесь используется новая система оплаты проезда. Карточку к валидатору необходимо прикладывать дважды: при входе и при выходе. При выходе фиксируется конечная точка маршрута и списывается оплата. Также за проезд можно заплатить с помощью мобильного приложения.