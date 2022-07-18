В Ярославле отремонтируют территорию у автовокзала

В Ярославле благоустроят территорию у автовокзала Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле планируют отремонтировать территорию в автовокзала на Московском проспекте. Информация о проведении аукциона опубликована на сайте Госзакупок.

Стоимость контракта – 3 миллиона 133 тысячи рублей. В течение 20 дней с момента подписания договора подрядчик должен будет привести в порядок въездную дорогу, «карманы» у посадочных платформ и территорию напротив платформы №2.

Как говорится в пояснительной записке, основанием для начала работ послужили многочисленные жалобы пассажиров и перевозчиков. Пассажиры сообщали о полученных ими травмах, а сотрудники автотранспортных компаний – о поломках автобусов из-за плохого состояния дорожного покрытия.