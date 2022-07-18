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Общество18 июля 2022 14:13

В Ярославской области стариков и детей кормили фальсифицированным маслом

Оно поступило в дом-интернат для престарелых и детский санаторий
Полина Вачнадзе
Стариков из дома-интерната и детей из лагеря кормили фальсифицированным маслом

Стариков из дома-интерната и детей из лагеря кормили фальсифицированным маслом

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Специалисты Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областях проверили сливочное масло, поступившее в Рыбинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, а также в детский санаторий «Искра».

Пробы показали фальсификацию жировой фазы масла и масляной пасты из коровьего молока жирами немолочного происхождения. Для интерната и детского санатория масло производили предприятия Ивановской и Рязанской областей.

- Изготовители фальсифицированной продукции проинформированы о недопустимости нарушений требований технического регламента Таможенного союза, - сказали в пресс-службе Россельхознадзора.