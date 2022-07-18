В Ярославле проверяют школы, отказавшиеся зачислять первоклассников Фото: Олег ЗОЛОТО

В ярославских школах первоклассникам не хватает мест. Многие учебные учреждения вынуждены отказывать родителям, так как количество мест ограничено, а на прием в первые классы подано уже более семи тысяч заявлений.

Проверку школ организовал Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

- Наша задача обеспечить детям реализацию их права на образование, закрепленное в Конституции РФ, а также обучение в образовательной организации рядом с местом жительства, - пояснил детский омбудсмен.

Напомним, в мэрии Ярославля ранее сообщали, что школы города увеличивают количество мест для приема, исходя из своих материально-технических и кадровых возможностей.