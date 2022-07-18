В Ярославле нетрезвый водитель на легковушке врезался в столб

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС и медики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле сегодня, 18 июля, с 8 часов на улице Гагарина произошло ДТП. Нетрезвый 59-летний водитель на «Рено Дастер» не справился с управлением и врезался в столб.

Мужчине необходимо амбулаторное лечение, машина достаточно сильно повреждена.

- Установлено, что водитель автомашины находился в состоянии опьянения. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Он отстранен от управления транспортным средством, автомобиль помещен на спецстоянку, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС и медики.