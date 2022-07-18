Люди пропали в разных городах региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области почти неделю ищут пропавших мужчину и женщину.

В Тутаеве 49-летний Александр Михаянов ушел из дома 13 июля и с того момента о нем ничего неизвестно.

Приметы Александра: рост 165 сантиметров, плотное телосложение, черные волосы и карие глаза. В чем был одет мужчина – неизвестно.

Приметы пропавшего. ФОТО: "ЛизаАлерт" Ярославской области

В Ярославле с 14 июля ищут 40-летнюю Ирину Гончарову.

Приметы Ирины: рост 152 сантиметра, плотное телосложение, короткие рыжие волосы и серые глаза.

Пропавшая была одета в белую кофту, серые джинсы и белые кроссовки.

Приметы пропавшей. ФОТО: "ЛизаАлерт" Ярославской области

- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавших по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Ярославской области.