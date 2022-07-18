Директор ООО «Техмонтаж», обвиняемый в мошенничестве при строительстве рыбинской школы, освобожден из-под домашнего ареста

Директор ООО «Техмонтаж» Вячеслав Меньшиков освобожден из-под домашнего ареста. ФОТО: страница Алексея Рябченкова ВКонтакте

Директор ООО «Техмонтаж» Вячеслав Меньшиков, которому предъявлено обвинение в совершении мошенничеств в крупном размере, освобожден из-под домашнего ареста.

- Апелляционным постановлением Ярославского областного суда мера пресечения в отношении Вячеслава Меньшикова изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий до 22 августа, - сообщили в пресс-службе областного суда.

Обвиняемый должен своевременно являться по вызовам следователя и суда, а также не общаться с участниками процесса за исключением защитников, следователей и должностных лиц. Кроме того, Вячеславу Меньшикову запрещено пользоваться телефоном, Интернетом и почтой.

Напомним, что директору строительной компании предъявлено обвинение в двух эпизодах мошенничества. По версии следствия, имело место хищение 90 миллионов рублей при строительстве школы в Рыбинске. Вячеслав Меньшиков был задержан сотрудниками УФСБ во время совещания, которое проходило в учебном учреждении.