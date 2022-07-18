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Общество18 июля 2022 6:13

В Ярославскую область идет дожди и похолодание

Синоптики рассказали о погоде на этой неделе
Полина Вачнадзе
Июль в центральных районах России решил поставить жару на паузу

Июль в центральных районах России решил поставить жару на паузу

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Июль в центральных районах России, в том числе и в Ярославской области, решил поставить жару на паузу. Большую часть рабочей недели, по прогнозам синоптиков Центра «Фобос», грозовые дожди не дадут столбикам термометров подняться выше +19..+24 градусов.

- Неделя стартует холодной и дождливой погодой. Циклонический вихрь закроет небо плотными облаками и вызовет дожди. В такой ситуации температурный фон окажется на 3-6 градусов ниже положенного по климату, - сообщили специалисты.

К выходным облака рассеются, дожди прекратятся и температура повысится.