В Ярославскую область идет дожди и похолодание

Июль в центральных районах России решил поставить жару на паузу Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Июль в центральных районах России, в том числе и в Ярославской области, решил поставить жару на паузу. Большую часть рабочей недели, по прогнозам синоптиков Центра «Фобос», грозовые дожди не дадут столбикам термометров подняться выше +19..+24 градусов.

- Неделя стартует холодной и дождливой погодой. Циклонический вихрь закроет небо плотными облаками и вызовет дожди. В такой ситуации температурный фон окажется на 3-6 градусов ниже положенного по климату, - сообщили специалисты.

К выходным облака рассеются, дожди прекратятся и температура повысится.