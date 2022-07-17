Нетрезвый ярославец заснул в магазине, из которого собирался украсть пиво Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле 28-летний местный житель обвиняется по статье «Покушение на грабеж».

В марте текущего года мужчина вечером выпивал у себя дома. В какой-то момент алкоголь закончился и ярославец пошел в ближайший магазин, однако, денег у него с собой не было. Мужчина забежал в магазин, схватил коробку с бутылками пива и начал двигаться к выходу. Убегая от продавца, злоумышленник споткнулся и упал. Через несколько минут после этого мужчина заснул.

- Обвиняемому за покушение на хищение чужого имущества грозит реальное лишение свободы на срок до 4 лет. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красноперекопский районный суд Ярославля, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.