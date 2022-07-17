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Общество17 июля 2022 10:00

В Рыбинске пройдет фестиваль-реконструкция «Бурлаки вдоль Волги»

Мероприятие состоится 6 августа
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске пройдет фестиваль-реконструкция «Бурлаки вдоль Волги»

В Рыбинске пройдет фестиваль-реконструкция «Бурлаки вдоль Волги»

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске 6 августа, в День города, пройдет фестиваль-реконструкция «Бурлаки вдоль Волги». Для участия нужно собрать команду и подать заявку до конца июля.

- Полюбившиеся многим рыбинцам и гостям города традиционные состязания бурлаков начнутся 6 августа в 12 часов на берегу Волги возле Дворца спорта «Полет». Здесь соберутся команды, которым предстоит протащить груженный ял. Каждая артель перед испытанием заключит договор с купцом. Победителем станет та команда, которая преодолеет расстояние в 150 метров за самое короткое время, - рассказали в администрации Рыбинска.

Помимо этого, каждого участника накормят ухой и мурцовкой по старинным традициям, напоят квасом.