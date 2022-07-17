В Ярославской области почти неделю ищут пропавшего 16-летнего подростка

В Ярославской области почти неделю ищут пропавшую 16-летнюю Екатерину Ш. Девушка ушла гулять в Ростове 12 июля. С того момент родные ничего не знают о ней.

Приметы Екатерины: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, короткие синие волосы и серо-голубые глаза.

Пропавшая предположительно была одета в черную футболку, черную юбку и синие кеды. С собой у подростка была черный рюкзак.

- Если Вы проезжали 13.07.2022 с 12:00 до 15:30 в районе дороги Марково, Троице-Сергиев Варницкий монастырь, ПАО Ромз, и у вас сохранились записи видеорегистраторов, пожалуйста, напишите в сообщения группы или свяжитесь с инфоргами поиска. Возможно, на запись именно Вашего регистратора попала пропавшая. Если кто-то видел пропавшую после 12.07.22 г. сообщите, пожалуйста. Нам важна любая информация, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Ярославской области.

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