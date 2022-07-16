В Тутаевском районе специалисты повторно проверили реку Рыкушу

В Тутаевском районе специалисты повторно проверили реку. ФОТО: департамент охраны окружающей среды Ярославской области

В Тутаевском районе вчера, 15 июля, специалисты областного Центра охраны окружающей среды и администрации района проверили повторно реку Рыкушу.

Обследование водоема первый раз прошло 10 и 11 июля. Его организовали после того, как местные жители забили тревогу по поводу мутного и темного цвета воды.

- Специалисты установили все выпуски сброса в водный объект и отобрали пробы воды. В рамках контрольных мероприятий будет определена принадлежность выпусков. Правообладателям направят предостережение о запрете сброса сточных вод. В случае выявления превышений предельно-допустимых норм в водном объекте будет рассчитан вред водному объекту и предъявлен к возмещению виновным лицам, - отметила и.о. директора областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Ольга Стукалова.