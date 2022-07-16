Жительница Ярославской области перевела мошенникам больше миллиона рублей

Злоумышленники действовали по телефону Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию Ростовского района Ярославской области обратилась 54-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он попросил женщину помочь ему поймать мошенников, а также сохранить ее средства. Для этого злоумышленник убедил местную жительницу перевести деньги со всех счетов – 900 тысяч рублей - по указанному номеру.

- Затем женщине позвонил «сотрудник банка», и по его требованию в целях отмены несанкционированного кредита потерпевшая оформила через банковское приложение новый кредит и перевела деньги на указанные абонентские номера. Общий ущерб составил 1 200 000 рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Полиций Ростовского района возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».