В Угличском районе в аварии на «Золотом кольце» пострадали два человека

ДТП произошло 15 июля утром Фото: УМВД по Ярославской области

В Угличском районе Ярославской области вчера, 15 июля, примерно в 7:20 на дороге «Золотое кольцо» произошло ДТП.

Автомобиль «Газ», за рулем которого ехал 21-летний водитель не успел вовремя затормозить и врезался в грузовик «Шакман» под управлением 52-летнего мужчины, который ехал перед ним. После этого «Газ» вылетел в кювет.

- В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «Газ» - 18-летние молодые люди госпитализированы с травмами. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.