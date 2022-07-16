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Происшествия16 июля 2022 7:20

В Угличском районе в аварии на «Золотом кольце» пострадали два человека

ДТП произошло 15 июля утром
Анастасия ГОЛУБЕВА
ДТП произошло 15 июля утром

ДТП произошло 15 июля утром

Фото: УМВД по Ярославской области

В Угличском районе Ярославской области вчера, 15 июля, примерно в 7:20 на дороге «Золотое кольцо» произошло ДТП.

Автомобиль «Газ», за рулем которого ехал 21-летний водитель не успел вовремя затормозить и врезался в грузовик «Шакман» под управлением 52-летнего мужчины, который ехал перед ним. После этого «Газ» вылетел в кювет.

- В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «Газ» - 18-летние молодые люди госпитализированы с травмами. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.