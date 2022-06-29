В Ярославле с перевозчиком заключили первый брутто-контракт

В Ярославле с «Первой пассажирской компанией» из Санкт-Петербурга заключили брутто-контракт на перевозку пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле с «Первой пассажирской компанией» из Санкт-Петербурга заключили брутто-контракт на перевозку пассажиров. Перевозчик, а ярославцам он больше известен как «ПитерАвто», будет работать на маршруте №176 «Ярославль Главный – Щедрино».

Договор подписан на три месяца. Все средства, вырученные с продажи билетов, пойдут в казну региона. Сумма контракта составляет 19,34 миллиона рублей. Эти деньги перевозчик из Северной столицы получит после окончания действия договора и только в том случае, если «осилит» весь километраж, этим договором предусмотренный.