Из-за аномальной жары в Рыбинске перенесли фестиваль «Славянский мир. Тени прошлого»

Фестиваль пришлось отменить из-за жары. ФОТО: группа "Славянский мир. Тени прошлого" ВКонтакте

Фестиваль «Славянский мир. Тени прошлого», который должен был пройти в Рыбинске 1-3 июля, перенесли на неопределенный срок из-за аномальной жары. По прогнозам синоптиков, в выходные температура воздуха может подняться выше 30 градусов.

- В регионе действует противопожарный режим. Все это накладывает на нас как на организаторов существенные ограничения. Мы не можем использовать открытый огонь, что ставит под угрозу проведение фестиваля исторической кухни и файершоу. Кроме того, выступление реконструкторов в исторических костюмах, вес которых достигает 15 килограммов, на прямом активном солнце создает угрозу здоровью людей, - объяснили свое решение организаторы.

По их словам, они не хотя подвергать риску ни участников, ни гостей фестиваля, но и отменять яркие элементы его программы также не намерены. Поэтому и приняли решение перенести мероприятие на другую дату.