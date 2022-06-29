Цифровой сервис «Ростелеком. Ключ» — в реестре отечественного программного обеспечения

Сервис «Ключ» используют и частные домовладельцы, а также жители коттеджных поселков. ФОТО: ПАО «Ростелеком»

Цифровой сервис «Ростелеком. Ключ» после успешного проведения технического аудита включен в реестр российского программного обеспечения (ПО), который формирует Минцифры России. «Ключ» – на 100% российское решение, с нуля созданное командой внутренних разработчиков «Ростелекома», сообщили в пресс-службе оператора.

«Ростелеком. Ключ» объединяет на одной платформе комплекс цифровых решений для обеспечения безопасности и управления многоквартирными домами. Среди самых популярных продуктов – умный видеодомофон и видеонаблюдение в подъездах и на придомовой территории. Также в сервис входят умные шлагбаумы, системы контроля удаленного доступа, счетчики с автоматической передачей показаний. Камеры могут быть подключены к сервису видеоаналитики для отслеживания своевременного вывоза мусора или уборки территории.

Решения «Ключа» применяют около 1 тыс. управляющих компаний в 2,5 тыс. многоквартирных домов. Все активнее сервис используют и частные домовладельцы, а также жители коттеджных поселков.

– Наша компания разрабатывает и предлагает современные и удобные сервисы, которые помогают сделать жизнь семьи более безопасной и комфортной. Важно, что это на 100% российские ИТ-продукты, созданные внутри компании с учетом нашего опыта взаимодействия с миллионами частных клиентов по всей стране. Цифровизация многоквартирных домов в ближайшие годы будет стремительно набирать темпы – это станет одним из важнейших показателей конкурентоспособности жилья и управляющей компании. «Ростелеком» первым из федеральных операторов разработал и начал внедрять комплексное решение цифровых задач, важных как для управляющих компаний, так и для жителей. Наше решение может быть установлено под ключ по всей стране, – сказала вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента Диана Самошкина.