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Общество29 июня 2022 11:20

На пляжах Ярославля по-прежнему нельзя купаться

Пробы воды не соответствуют нормам
Полина Вачнадзе
На данный момент в городе открыты два пляжа – Тверицкий и Дзержинский.

На данный момент в городе открыты два пляжа – Тверицкий и Дзержинский.

Фото: Мэрия Ярославля

На пляжах Ярославля установлены красные флаги, это значит, что купаться здесь запрещено. Пробы воды по микробиологическим показателям, как сообщает мэрия города, по-прежнему не соответствуют нормам.

- Мы ждем положительных анализов проб воды от Роспотребнадзора для того, чтобы ярославцы снова могли безопасно купаться и отдыхать, - сказала заместитель начальника поисково-спасательной службы МКУ «Центр гражданской защиты» Ярославля Ирина Грушникова.

На данный момент в городе открыты два пляжа – Тверицкий и Дзержинский. На них дежурят спасатели, проводят рейды сотрудники полиции. И те, и другие рассказывают отдыхающим, что купаться в воде, где большое количество бактерий, опасно для здоровья. Особое внимание – к подросткам, которые находятся на пляже без взрослых, и людям, которые употребляют спиртное.