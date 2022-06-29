На пляжах Ярославля по-прежнему нельзя купаться

На данный момент в городе открыты два пляжа – Тверицкий и Дзержинский. Фото: Мэрия Ярославля

На пляжах Ярославля установлены красные флаги, это значит, что купаться здесь запрещено. Пробы воды по микробиологическим показателям, как сообщает мэрия города, по-прежнему не соответствуют нормам.

- Мы ждем положительных анализов проб воды от Роспотребнадзора для того, чтобы ярославцы снова могли безопасно купаться и отдыхать, - сказала заместитель начальника поисково-спасательной службы МКУ «Центр гражданской защиты» Ярославля Ирина Грушникова.

На данный момент в городе открыты два пляжа – Тверицкий и Дзержинский. На них дежурят спасатели, проводят рейды сотрудники полиции. И те, и другие рассказывают отдыхающим, что купаться в воде, где большое количество бактерий, опасно для здоровья. Особое внимание – к подросткам, которые находятся на пляже без взрослых, и людям, которые употребляют спиртное.