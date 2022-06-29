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Политика29 июня 2022 10:09

Губернатором Ярославской области хочет стать мастер по ремонту автотранспорта

Документы в избирком подал самовыдвиженец Алексей Антипов
Полина Вачнадзе
На данный момент документы в региональный избирком подали шесть человек. ФОТО: Избирательная комиссия Ярославской области

На данный момент документы в региональный избирком подали шесть человек. ФОТО: Избирательная комиссия Ярославской области

В сентябре в Ярославской области пройдут выборы губернатора. На данный момент документы в региональный избирком подали шесть человек: Сергей Балабаев, Михаил Евраев, Игорь Милорадов, Владимир Смирнов, Константин Тукеев и Алексей Антипов. И если первые пять кандидатов хорошо известны ярославцам, то Алексея Антипова, который на выборы идет как самовыдвиженец, широкая аудитория практически не знает.

Кандидату в июле исполнится 55 лет. В 1986 году он закончил Ярославский автомеханический техникум и сейчас занимается ремонтом автотранспорта. Место работы самовыдвиженца, который изъявил желание стать главой региона, не указано.

- Период выдвижения кандидатов заканчивается 29 июня. Период предоставления документов для регистрации – с 17 по 27 июля, - сообщили в Избирательной комиссии Ярославской области.