Ярославская областная дума приняла закон о гаражной амнистии

В Ярославской области принят закон о гаражной амнистии Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославской области принят закон о гаражной амнистии. Теперь хозяевам гаражей действительно стать их законными владельцами будет гораздо проще: региональное заксобрание расширило перечень документов, которые можно предоставить для прохождения процедуры.

Это может быть выписка, подтверждающая уплату взносов, членские книжки, документ о присвоении адреса гаражу или о вводе его в эксплуатацию. Чтобы оформить право собственности, необходимо подать заявление в администрацию района или города, приложив документы, подтверждающие добросовестное приобретение и пользование помещением.

Гаражная амнистия в России начала действовать в 2021 году. Стать владельцем гаража в упрощенном порядке можно до сентября 2026 года.