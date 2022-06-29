В Рыбинске решили отказаться от кондукторов в автобусах

В Рыбинске на автобусном маршруте №17 решили отказаться от кондукторов
Фото: Борис КУДРЯВОВ
В Рыбинске на автобусном маршруте №17 решили отказаться от кондукторов и перейти на бескондукторную систему оплаты проезда. Причина банальная – нехватка сотрудников.
Самостоятельно оплачивать свой проезд пассажиры автобусов №17 будут в течение месяца, далее в ПАТП-1 решат, продолжить эту практику или вернуться к прежней системе.
В феврале этого года на бескондукторную оплату проезда перешли в троллейбусах. Эксперимент удался, а вместо кондукторов на линию теперь выходят контролеры.