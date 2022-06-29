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Общество29 июня 2022 8:19

В Рыбинске решили отказаться от кондукторов в автобусах

Пока только в качестве эксперимента и только на одном маршруте
Полина Вачнадзе
В Рыбинске на автобусном маршруте №17 решили отказаться от кондукторов

В Рыбинске на автобусном маршруте №17 решили отказаться от кондукторов

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Рыбинске на автобусном маршруте №17 решили отказаться от кондукторов и перейти на бескондукторную систему оплаты проезда. Причина банальная – нехватка сотрудников.

Самостоятельно оплачивать свой проезд пассажиры автобусов №17 будут в течение месяца, далее в ПАТП-1 решат, продолжить эту практику или вернуться к прежней системе.

В феврале этого года на бескондукторную оплату проезда перешли в троллейбусах. Эксперимент удался, а вместо кондукторов на линию теперь выходят контролеры.