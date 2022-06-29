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Происшествия29 июня 2022 7:54

Рыбинец убил приятеля и закопал его тело в огороде

Преступление было совершено в 2014 году
Полина Вачнадзе
Обвиняемый показал, где спрятал труп приятеля

Обвиняемый показал, где спрятал труп приятеля

Фото: СУ СКР по Ярославской области

52-летний житель Рыбинска предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего знакомого. Преступление было совершено 8 лет назад, в ноябре 2014 года, во время застолья.

По данным следствия, между мужчинами возник конфликт. Обвиняемый взял топор и несколько раз ударил им своего знакомого по голове. Действуя по принципу «нет тела – нет дела», рыбинец, чтобы избежать уголовной ответственности, спрятал труп убитого – закопал его на огороде.

Злоумышленник несколько раз ударил друга топором по голове

Злоумышленник несколько раз ударил друга топором по голове

Фото: СУ СКР по Ярославской области

Только спустя несколько лет уголовное дело все же было возбуждено. Выявить преступление помогла совместная работы следователей СК и полиции.

- В рамках проводимых совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий личность обвиняемого удалось установить, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Рыбинцу не осталось ничего другого, как во всем признаться и показать место, где он спрятал тело. Убитый все это время числился пропавшим без вести.