Рыбинец убил приятеля и закопал его тело в огороде

Обвиняемый показал, где спрятал труп приятеля Фото: СУ СКР по Ярославской области

52-летний житель Рыбинска предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего знакомого. Преступление было совершено 8 лет назад, в ноябре 2014 года, во время застолья.

По данным следствия, между мужчинами возник конфликт. Обвиняемый взял топор и несколько раз ударил им своего знакомого по голове. Действуя по принципу «нет тела – нет дела», рыбинец, чтобы избежать уголовной ответственности, спрятал труп убитого – закопал его на огороде.

Злоумышленник несколько раз ударил друга топором по голове Фото: СУ СКР по Ярославской области

Только спустя несколько лет уголовное дело все же было возбуждено. Выявить преступление помогла совместная работы следователей СК и полиции.

- В рамках проводимых совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий личность обвиняемого удалось установить, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Рыбинцу не осталось ничего другого, как во всем признаться и показать место, где он спрятал тело. Убитый все это время числился пропавшим без вести.