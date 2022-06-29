Река Нерль в Переславском районе покрылась масляными пятнами и мутной пеной

На поверхности реки Нерль появились масляные пятна и пена мутно-серого цвета. ФОТО: Telegram-канал greenserpent

Жители Переславского района бьют тревогу: на поверхности реки Нерль появились масляные пятна и пена мутно-серого цвета. На место выезжали специалисты Роспотребнадзора. Они взяли пробы воды, после проведения лабораторных исследований станет понятно, какие вещества попали в воду. Но уже очевидно, что некие примеси в реке есть.

Кстати, в Калязинском районе Тверской области на Нерль также покрылась серой пеной и от воды исходит химический запах.

Специалисты будут устанавливать источник загрязнения Нерли. Стоит заметить, что реке присвоен статус природного памятника регионального значения и она входит в перечень особо охраняемых природных территорий России.