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Общество29 июня 2022 7:40

Река Нерль в Переславском районе покрылась масляными пятнами и мутной пеной

Река носит статус «Природный памятник регионального значения»
Полина Вачнадзе
На поверхности реки Нерль появились масляные пятна и пена мутно-серого цвета. ФОТО: Telegram-канал greenserpent

На поверхности реки Нерль появились масляные пятна и пена мутно-серого цвета. ФОТО: Telegram-канал greenserpent

Жители Переславского района бьют тревогу: на поверхности реки Нерль появились масляные пятна и пена мутно-серого цвета. На место выезжали специалисты Роспотребнадзора. Они взяли пробы воды, после проведения лабораторных исследований станет понятно, какие вещества попали в воду. Но уже очевидно, что некие примеси в реке есть.

Кстати, в Калязинском районе Тверской области на Нерль также покрылась серой пеной и от воды исходит химический запах.

Специалисты будут устанавливать источник загрязнения Нерли. Стоит заметить, что реке присвоен статус природного памятника регионального значения и она входит в перечень особо охраняемых природных территорий России.