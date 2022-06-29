Ликвидирована свалка биологических отходов в Ярославской области

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям рассмотрена информация, размещенная в СМИ, об обнаруженном 19 мая 2022 года вблизи с. Берендеево Переславского района Ярославской области неправомерном размещении мешков с биологическими отходами (предположительно, отходы от убоя).

Первый случай неправомерного размещения вблизи с. Берендеево аналогичных биологических отходов был установлен 24 марта 2022 года.

Обращение с биологическими отходами регулируется «Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов», утв. приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 (далее – Правила).

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям для организации уборки биологических отходов, их утилизации либо уничтожения в соответствии с действующими Правилами, отбора проб для исключения особо опасных заболеваний и проведения дезинфекции места несанкционированного размещения биологических отходов направлены письма главе администрации города Переславль-Залесский Ярославской области и директору департамента ветеринарии Ярославской области.

По запросу Управления о предоставлении информации и документов администрацией города Переславля-Залесского 20.05.2022 направлено письмо о несанкционированной свалке отходов в ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский Ярославской области о принятии мер к розыску лиц и привлечению их к ответственности.

В рамках исполнения вышеуказанного контракта с 26 мая по 1 июня 2022 года произведена утилизация биологических отходов в объеме 9 185 кг путем термического уничтожения отходов. 1 июня 2022 года проведена дезинфекция территории обнаружения биологических отходов. На сегодняшний день свалка особо опасных биологических отходов ликвидирована в полном объеме.