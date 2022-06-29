«Не нужно шаманить, чтобы «этот отстал»: врио губернатора устроил разнос руководству мэрии Ярославля

Ярославль стараются привести в порядок к праздникам, но даже тогда многие туристы замечают неухоженность города Фото: Полина Вачнадзе

Врио губернатора Михаил Евраев провел совещание в мэрии Ярославля и, судя по всему, тем, кто там присутствовал, мало не показалось. Глава региона указал на проблемы, существующие в городе, которые хорошо видны простым ярославцам, но почему-то не замечаются сотрудниками администрации.

- То, что сейчас творится в Ярославле, меня категорически не устраивает. Жителей тоже. И чтобы оценить работу мэрии, не нужно создавать экспертных советов. Достаточно выйти в центр города, на набережную, Стрелку, - написал врио губернатора Ярославской области в своем Telegram-канале. - Урны переполнены, мусор летает по газонам, плитка разбита, фонари не горят. И это зона ЮНЕСКО, столица Золотого кольца, места обязательного посещения туристов. Нужно ли говорить, что происходит в районах?

Вспомнил он и «ремонт» беседок на набережной, которые просил привести в порядок:

- Привели. Покрасили разрушенный фундамент краской. Понятно, что все сошло за два дня. Только речь шла не о том, чтобы подшаманить что-то, чтобы «этот отстал». Вы не для «этого» делаете. А для себя, своих детей, которые живут в городе, гостей, которые к вам приезжают. Не надо перекладывать всю плитку в городе. Но заменить там, где разбито и шатается, почему нельзя? Почему нельзя изменить периодичность уборки, если урны переполнены?…

По словам главы области, таких проблем в городе немало. Но решить их городские власти не могут не потому, что не хватает денег, а из-за своего равнодушия.

- Причина в том, что людям, которые отвечают за свои направления, все равно. Я не буду никого просить работать. Я буду принимать организационные и кадровые решения. Жестко и без дипломатии. Нам необходимо профессиональное и неравнодушное управление городом. Это не сверхтребования. Это нормальная работа, - написал врио губернатора.

Посмотрим, как на это отреагируют сотрудники мэрии…