Ярославец, который нелегально продавал сигареты, заплатил штраф, чтобы вернуть свои ювелирные украшения

Штраф составил 320 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

С ярославца, который нелегально торговал табачной продукцией, судебные приставы взыскали уголовный штраф в размере 320 тысяч рублей.

Однако мужчина, судя по всему, не торопился выплачивать эти деньги. По решению суда, у незаконного торговца сигаретами изъяли ювелирные украшения. Для того, чтобы вернуть драгоценности, мужчина полностью выплатил штраф.

- В отделение судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании уголовного штрафа с гражданина, совершившего хранение в целях сбыта немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке, особо крупном размере и покушение на незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, - рассказали в пресс-службу УФССП России по Ярославской области.