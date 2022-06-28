Объект хотят построить в микрорайоне Заволжье-1 Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске пройдет общественное обсуждение по поводу строительства амбулатории на Арефинском тракте. Этот проект по размещению здания медицинской направленности в первую очередь интересен жителям микрорайонов Заволжье-1 и Заволжье-2. Горожане просили построить что-то подобное еще ранее.

- Строительству объекта предшествует процедура формирования земельного участка, на котором он будет расположен, и обсуждение проекта со всеми заинтересованными сторонами. Специалистами сформирован земельный участок, определены границы, проведена постановка на кадастровый учет. Согласно законодательству должна пройти процедура публичных обсуждений, - пояснила заместитель главы по архитектуре и градостроительству Ольга Уланова.

Проект можно изучить в департаменте архитектуры и градостроительства по адресу: улица Крестовая. 77, кабинет 17. Сделать это удастся в период с 27 июня по 4 июля, согласно графику: понедельник с 13:00 до 17:00, вторник с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00, четверг с 9:00 до 12:00.