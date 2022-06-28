В Ярославле повысится стоимость проезда в общественном транспорте

В Ярославле будет повышена стоимость проезда в общественном транспорте Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле с большой долей вероятности будет повышена стоимость проезда в общественном транспорте. Сегодня, 28 июня, депутаты поддержали законопроект о передаче полномочий по обслуживанию транспорта от мэрии на региональный уровень. Однако, когда они подняли вопрос о цене билета, получить четкого ответа на него так и не смогли.

По словам директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, индексация предусматривается. Но на сколько повысится стоимость проезда, станет известно ближе к началу новой транспортной реформы, то есть, к 1 января следующего года.